Brite hustet absichtlich Polizisten an: Sechs Monate Haft

In London droht ein 55-Jähriger einem Polizisten, ihn mit dem Coronavirus anzustecken und hustet ihn an. Das hat drastische Konsequenzen.

London. Er hustete absichtlich einen Polizisten an und gab vor, mit dem Coronavirus infiziert zu sein – jetzt muss ein Brite dafür sechs Monate ins Gefängnis. Es soll die erste Haftstrafe in Zusammenhang mit der Pandemie und einem Polizisten in London sein.

Der Polizist hatte auf seiner Patrouille mit dem Fahrrad den 55-Jährigen gestellt, der offensichtlich ein Auto stehlen wollte. Der Verdächtige wehrte sich und rief dem Polizisten laut einer Mitteilung von Scotland Yard zu: „Ich habe Covid und ich werde dir ins Gesicht husten und du wirst es auch bekommen.“ Andere herbeieilende Sicherheitskräfte überwältigten den 55-Jährigen.

Ein Vorgesetzter des Polizisten sagte, er hoffe, dass die Strafe die Botschaft vermittle, „dass so etwas nicht toleriert wird“. Die Polizei machte keine Angaben dazu, ob der 55-Jährige tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert war.

