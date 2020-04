Michael Wendler und Laura Müller wollen noch in diesem Jahr heiraten

Schlagersänger Michael Wendler will offenbar noch in diesem Jahr seine Laura heiraten. Das gab der Sender RTL am Donnerstag bekannt. Bei RTL und VOX soll der Gang zum Traualtar exklusiv begleitet werden.

Schlagersänger Michael Wendler (47) will noch in diesem Jahr seine Freundin Laura Müller (19) heiraten. Das hat der Sender RTL am Donnerstag bekanntgegeben. Demnach wollen RTL und VOX die Vorbereitungen und den Gang zum Traualtar exklusiv im Fernsehen begleiten.

Laura Müller hatte dem Sender erst kürzlich verraten: „Einer Hochzeit steht nichts im Wege. Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss – aber das macht er auch. Der ist so, der macht das auch. Der will das auch.”

Schwiegereltern geben ihr “Okay”

Wendler sagte kurz darauf: “Sie ist für mich die absolute Traumfrau und ich will mit ihr mein Leben verbringen.” Auch die Schwiegereltern hätten inzwischen ihr Einverständnis gegeben.

RND/msc