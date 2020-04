Februar oder März? Verwirrung um ersten Corona-Fall in Ischgl

Hat es bereits Anfang Februar einen Coronafall in Ischgl gegeben? Das zumindest haben die Behörden am Donnerstagvormittag mitgeteilt. Jetzt rudert Österreichs Gesundheitsminister zurück: Bei der Information habe es sich um einen Eingabefehler gehandelt.

Ischgl. Die Behörden im österreichischen Ski-Ort Ischgl stehen seit Wochen im Fokus der Corona-Krise in Europa. Zunächst gab es Kritik am Krisenmanagement, nun gibt es Verwirrung um den ersten Fall.

Am Vormittag hatten die Behörden mitgeteilt, den ersten bestätigten Corona-Fall in dem Ort habe es bereits Anfang Februar gegeben. Franz Allerberger von der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) hatte erklärt, dass eine Schweizerin als “Patient 0” gelte. Sie habe das Virus nach Tirol gebracht und dürfte sich selbst am 5. Februar infiziert haben.

Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober korrigierte jedoch am späten Nachmittag in einer Pressemitteilung die Angaben. Die angeblich erste diagnostizierte Corona-Patientin in Ischgl war demnach erst am 5. März und nicht am 5. Februar in dem Tiroler Skiort gewesen.

Ein Eingabefehler war Schuld

Der Grund für den Fehler sei banal gewesen: “Hier dürfte bei Eingabe in oder Übernahme aus dem EMS-System ein Eingabefehler passiert sein”, heißt es in der Pressemitteilung des Ministers. Bei der Kellnerin aus der Schweiz wurde offenbar der falsche Monat eingegeben. Anschober versprach, den Fehler lückenlos aufzuklären.

Die Meldung hatte am Vormittag für reichlich Aufregung gesorgt. Anfang Februar hatte es in Europa kaum Corona-Fälle gegeben. Ischgl wäre demnach schon viel früher ein “Hotspot” für die Ausbreitung gewesen. Diese Theorie scheint jetzt jedoch widerlegt.

RND/msc