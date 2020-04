Survival-Experte Rüdiger Nehberg ist tot

Der deutsche Survival-Experte und Abenteurer Rüdiger Nehberg ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren. Das wurde am Donnerstag auf seiner Website bekannt gegeben.

Der deutsche Survival-Experte und Abenteurer Rüdiger Nehberg ist gestorben. Das wurde am Donnerstag auf seiner Website und bei Facebook bekannt gegeben. Der Menschenrechtsaktivist wurde 84 Jahre alt.

Nehberg erlangte vor allem in den Achtzigerjahren große Bekanntheit. 1981 legte er 1000 Kilometer zu Fuß durch Deutschland zurück und lebte nur von dem, was er in der Natur vorfand. Das ZDF begleitete seinerzeit den “Deutschlandmarsch”.

1983 durchwanderte er eine Strecke von 400 Kilometern durch Südafrika und lebte dabei sogar zwei Tage ohne Wasser. 1987 überquerte Nehberg den Atlantik mit in einem Tretboot.

2003 ließ sich der Survival-Experte im Alter von 68 Jahren nur mit einem Messer ausgestattet im brasilianischen Regenwald aussetzten. Diesen durchquerte er in 25 Tagen.

Bekannt für soziales Engagement

Neben seinen Abenteuern war Nehberg auch bekannt für sein soziales Engagement. Er kämpfte gemeinsam mit seiner Frau gegen den Brauch der Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen und Frauen in Afrika und Asien. Mit seinem Verein Target organisierte das in Rausdorf bei Hamburg lebende Paar eine “Karawane der Hoffnung” durch die Wüste und im Jahr 2006 eine Konferenz hochrangiger islamischer Gelehrter in Kairo, die die Genitalverstümmelung in Form einer Fatwa als nach islamischem Recht verboten deklarierte.

Der gelernte Bäcker und Konditor aus Bielefeld hatte vor und zunächst auch während seiner Abenteurerzeit eigene Ladengeschäfte in Hamburg. Ende der 60er Jahre befasste er sich mit dem Thema Überlebenstraining und wurde zum Survival-Pionier in Deutschland.

