“Einer der Größten aller Zeiten ist tot”: Stars trauern um Bill Withers

Der Tod von Bill Withers sorgt für Bestürzung. Zahlreiche Prominente trauern um den Sänger, der mit Hits wie “Lean on Me” oder “Ain’t No Sunshine” zu Weltruhm gelangte.

Die US-Soullegende Bill Withers ist tot – diese Nachricht sorgte am Freitag für Bestürzung. Zahlreiche Prominente betrauerten den Tod des Musikers im Internet.

“Einer der Größten aller Zeiten ist tot”, schrieb Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump, bei Twitter. “Es gibt keinen angemesseneren Zeitpunkt, um über seine Worte nachzudenken, als jetzt, wenn wir füreinander da sind.”

“Oh Mann, Bill Withers war wirklich der Größte”, kommentierte Chance The Rapper. “Grandma’s Hands, Ain’t No Sunshine, Lean on Me, Use Me Up, Just The Two Of Us und natürlich Lovely Day sind einige der besten Songs aller Zeiten. Mein Herz schmerzt.”

TV-Star Piers Morgan schrieb: “Noch mehr schlimme Nachrichten… Ruhe in Frieden, Bill Withers. Einer der größten Songwriter, der Meister hinter so vielen ikonischen Liedern. (…) Danke für die Musik, Bill.”

“Hamilton”-Macher Lin-Manuel Miranda schrieb bei Twitter: “Ruhe in Frieden, Maestro Bill Withers. Was für ein Vermächtnis.”

RND/seb