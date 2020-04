Kennedy-Enkelin und ihr Sohn (8) nach Kanu-Unfall vermisst

Ein weiteres Drama um den berühmten Kennedy-Clan. Eine Enkelin von Robert F. Kennedy und ihr achtjähriger Sohn werden nach einem Kanuunfall vermisst.

Drama um eine Enkelin von Robert F. Kennedy: Maeve Kennedy Townsend McKean und ihr kleiner Sohn Gideon werden nach einem Kanuunfall in der Chesapeake Bay am Donnerstagnachmittag vermisst. Das teilte der Ehemann der Vermissten mit.

David McKean sagte der “Washington Post”, dass seine Frau und sein Sohn in ein Kanu gestiegen seien, um einen Ball zu holen, der im Wasser gelandet war, während sich ihre Familie auf dem Grundstück ihrer Mutter am Wasser in Shady Side in Maryland aufhielt. “Sie sind immer weiter rausgetrieben und konnten dann nicht mehr zurück.”

Viele Schicksalsschläge für die Kennedys

Die Polizei bestätigte, dass eine 40-jährige Frau und ein achtjähriger Sohn seit Donnerstagnachmittag vermisst werden, nachdem sie beim Kanufahren „von den starken Winden“ überrascht worden seien.

Die Kennedys mussten in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder schwere Schicksalsschläge verkraften.

RND/seb