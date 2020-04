Männer rauben Sechsjährigen aus: Einkaufsbeutel als Beute

Zwei Männer berauben in Chemnitz einen Sechsjährigen. Sie schubsen den Jungen und nehmen ihm den Einkaufsbeutel ab. Weit kommen die Täter allerdings nicht.

Chemnitz. Zwei Männer haben in Chemnitz einem kleinen Jungen einen Einkaufsbeutel geraubt. Der 28-Jährige und der 52-Jährige schubsten den Sechsjährigen vor einem Lebensmittelgeschäft um und nahmen ihm den Beutel weg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alarmiert durch die Rufe des leicht verletzten Kindes nahmen ein Verwandter und ein Mitarbeiter des Geschäfts am Samstag die Verfolgung der Männer auf – und stellten diese.

Die Besatzung eines Streifenwagens nahm das Duo fest – und ihnen die Beute ab. Es waren Lebensmittel im Wert von 24 Euro. Beide Männer kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird weiter wegen Raubes ermittelt.

RND/dpa