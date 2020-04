Zwei über 80 Jahre alte Frauen vergewaltigt: Polizei sucht Täter

Ein Mann gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und vergewaltigte zwei über 80 Jahre alte Frauen. Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere Vergewaltigungen gab. Nun wird mit Hilfe eines Phantombildes nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet.

Jena. Die Polizei in Jena fahndet nach einem Sexualstraftäter, der zwei über 80 Jahre alte Frauen vergewaltigt hat. Der Täter habe sich in beiden Fällen als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgegeben, teilte die Polizei mit. So sei im Juli eine 82-Jährige in Jena-Ost vergewaltigt worden. Einen anderen sexuellen Übergriff habe es zuvor schon im Februar 2017 in Jena-West auf eine 87-jährige gegeben.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere derartige Vergewaltigungen gab, diese bisher – möglicherweise aus Scham – aber nicht angezeigt wurden. Trotz intensiver Ermittlungen habe bisher der Täter noch nicht gefasst werden können. Nun wird auch mit einem Phantombild gefahndet.

RND/dpa