Mann am Great Barrier Reef von Hai getötet

Ein australischer Wildhüter wird bei einer Hai-Attacke am Südende des Great Barrier Reef tödlich verletzt worden. Der 23-Jährige war mit Kollegen zu einem Arbeitseinsatz im Wasser, als ihn der Hai angriff.

Brisbane. Ein Hai hat am Great Barrier Reef in Australien einen 23-Jährigen getötet. Der Mann, ein Angestellter der örtlichen Nationalparkbehörde, sei beruflich am Riff gewesen, als ihn der Hai angegriffen und schwer an Armen und Beinen verletzt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wenige Stunden später sei er im Krankenhaus gestorben.

Der 23-Jährige und drei Kollegen hätten in der Nähe von North West Island Arbeiten ausgeführt und hätten sich danach noch an ihrem Boot im Wasser abgekühlt, sagte der zuständige Polizist. Der junge Mann sei der letzte gewesen, der noch im Wasser gewesen sei.

In den vergangenen 18 Monaten hatte es mindestens drei Hai-Angriffe in der Nähe des Great Barrier Reefs vor der Nordostküste Australiens gegeben. Im vergangenen Oktober wurden zwei britische Touristen beim Schnorcheln von einem Hai angegriffen, einer von ihnen verlor dabei einen Fuß. Im März 2019 wurde ein 25-Jähriger schwer verletzt, im November 2018 wurde ein 33-Jähriger von einem Hai getötet.

