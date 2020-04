Pietro Lombardi sucht im Internet eine Duett-Partnerin für seinen neuen Song

Sänger Pietro Lombardi will ungewöhnliche Wege gehen: Für ein neues Lied sucht der Musiker eine Duett-Partnerin – und diese Sängerin möchte er unter seinen Fans finden. In seiner Instagram-Story wird Lombardi konkreter.

Seit seinem “Deutschland sucht den Superstar”-Gewinn im Jahr 2011 ist bei Pietro Lombardi viel passiert. Der 27-jährige Sänger ist mittlerweile selber Juror bei der Castingshow und nebenher toppt der Vater des vierjährigen Alessio mit seinen Songs regelmäßig die Charts. Nun sucht Lombardi für seine nächste Veröffentlichung eine Partnerin, die mit ihm seinen neuesten Track singt, wie RTL berichtet.

In seiner Instagram-Story erzählt Lombardi seine Followern von den Überlegungen. „Ich habe einen sehr krassen Song. Das ist ein Duett. Pietro und keine Ahnung wer. Muss aber auf jeden Fall eine Frau sein. Ich bin am überlegen, ob ich jemandem da draußen die Chance gebe, mit mir auf diesem Duett zu sein.“ Laut RTL ist diese Idee jedoch noch nicht ganz ausgefeilt. Der tatsächliche Aufruf kommt also noch.

Erst am 20. März hat Pietro Lombardi nach vier Jahren sein Studioalbum “Lombardi” veröffentlicht – in der emotionalen Ballade “Kämpferherz” singt er über die Herzprobleme seines Sohnes Alessio.

RND/am