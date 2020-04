Bruce Willis und Demi Moore: Ex-Ehepaar im Partnerlook in Quarantäne

Trotz der Scheidung vor zwei Jahrzehnten verbindet die Hollywood-Stars Bruce Willis und Demi Moore eine Freundschaft. Einen witzigen Schnappschuss der ganzen Familie hat nun eine Tochter des Ex-Paares veröffentlicht.

Ehen halten in Hollywood oft nicht allzu lange – dafür aber zumindest einige Freundschaften von Ex-Partnern nach Scheidungen. So wie die von Bruce Willis und Demi Moore. Deren 13-jährige Ehe endete schon vor zwei Jahrzehnten, doch die beiden verbringen bis heute als Freunde Zeit miteinander.

So wie jetzt in der Corona-Quarantäne. Dort posierte Action-Star Willis mit Moore und den gemeinsamen Töchtern Scout (28) und Tallulah (26) sowie deren Freunden in identischen grün-weiß-gestreiften Pyjamas. Tochter Tallulah stellte ein Beweisfotos davon auf Instagram – sogar der auf dem Sofa liegende Hund ist im Partnerlook eingekleidet.

RND/sin