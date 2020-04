Instagram: Bohlen und DSDS-Sieger betteln um Kauf von Single

Dieter Bohlen und sein neuester DSDS-Sieger Ramon Roselly buhlen auf Instagram um die Gunst der Fans: Beide rufen dazu auf, die Single zu kaufen, damit endlich mal wieder ein Schlager-Song auf Platz 1 steht.

Erst am Samstag wurde er zum Sieger gekürt, am Mittwoch war die letzte Chance, über Singleverkäufe den Topplatz der deutschen Singlecharts zu erobern. Poptitan Dieter Bohlen und sein jüngster Sieger von “Deutschland sucht den Superstar”, Ramon Roselly, haben daher gleich mehrere Aufrufe auf Instagram gestartet, den Song zu kaufen und Roselly damit auf Platz 1 zu hieven.

“Vollgas, wir können echt was Großes schaffen”, sagt da etwa Roselly. Er ruft zum Downloaden, Streamen und Kaufen auf. “Heute ist nochmal richtig richtig wichtig, Leute unterstützt uns, macht uns glücklich“, sendet er in seinen Insta-Stories aus dem Auto an seine Follower.

Sowohl Bohlen als auch er werben vor allem mit einer Einzigartigkeit. “Es ist unsere Chance, seit 2013 endlich mal wieder mit Schlager auf Platz 1 der Charts zu landen. Ihr müsst uns unterstützen!“, sagt Roselly in einer weiteren Videobotschaft.

Dieter Bohlen an die Fans: “Es geht um die Wurst!”

“Leute, wir haben nur noch ein paar Stunden. Downloaded, streamed, wer weiß was, es geht um die Wurst”, sagt Bohlen in seinen Instagram-Stories – und sagt auch schonmal Danke. Das Feedback sei unglaublich.

Während der Mittwoch vor allem für die Sieger-Single “Eine Nacht” wichtig ist, kommt für DSDS- und Roselly-Fans schon das nächste Highlight am Donnerstag: Dann wird das Album erscheinen, verkündete Dieter Bohlen. “Bestellt es vor oder kauft es euch direkt am Donnerstag, das ist egal”, sagt er lächelnd auf seinem Instagram-Profil.

RND/msk