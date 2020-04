Tote und Verletzte bei Brand in Moskauer Altenheim

In Moskau sind in einem Altersheim mindestens zwei Menschen gestorben, nachdem dort ein Feuer ausgebrochen ist. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Moskau. Bei einem Brand in einem Altenheim in Moskau sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und zehn verletzt worden. Das teilte der Zivilschutz in der russischen Hauptstadt am Mittwochabend mit. Etwa 50 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer brach demnach aus zunächst unbekannter Ursache in dem Heim für ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität aus. Der Brand im Westen Moskaus sei gelöscht, hieß es.

In der Hauptstadt steht wie in vielen anderen Regionen Russlands das öffentliche Leben wegen der Corona-Krise still. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte einen arbeitsfreien Monat bei vollem Lohn bis Ende April angeordnet. Feuerwehr und medizinische Einrichtungen arbeiten aber wie andere systemerhaltende Bereiche weiter.

RND/dpa