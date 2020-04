Königin von Dänemark: Keine Panik wegen Klimawandel

Natürlich sei es wichtig, sich der klimatischen Veränderungen bewusst zu sein, aber in Panik zu verfallen, sei der falsche Weg, so die Monarchin in einem Interview.

Kopenhagen. Dänemarks Königin Margrethe II. (79) hält es für unangebracht, angesichts des Klimawandels in Panik zu verfallen. Es sei natürlich sehr wichtig, sich den klimatischen Veränderungen bewusst zu sein, sagte die Monarchin in einem am Samstag veröffentlichten Interview der dänischen Zeitung „Politiken“. „Aber Panik zu haben ist ein sehr schlechter Weg, um mit Problemen umzugehen. Das funktioniert nicht.“ Dass der Mensch in seine Umwelt eingreife, zeigten etwa die Lichtverunreinigung oder das Plastik im Meer. „Aber ich glaube, dass man Wege finden wird, um das anzupacken.“

„Politiken“ sprach anlässlich des bevorstehenden 80. Geburtstags von Margrethe mit der Königin. Das Interview wurde bereits vor dem Ausbruch der Corona-Krise geführt.

Mensch als Hauptursache für den Klimawandel

In dem Gespräch wies Margrethe darauf hin, dass sie mit ihren fast 80 Jahren einige Perspektiven entwickelt habe. „Und dann weiß man, dass sich die Dinge verändern. Man weiß auch, dass sich das Klima immer verändert hat und sich die ganze Zeit verändert.“ Es bestehe kein Zweifel daran, dass die Menschen eine Rolle beim Klimawandel spielten. Ob diese Veränderungen aber direkt vom Menschen verursacht worden seien, davon sei sie nicht vollständig überzeugt, sagte sie.

In der Wissenschaft herrscht jedoch seit Jahren Konsens darüber, dass der Mensch die Hauptursache für den Klimawandel ist.

