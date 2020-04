Corona positiv: 101-jähriger Brite verlässt Klinik wohlauf

Keith Watson aus Worcestershire kam eigentlich ins Alexandra Hospital, um sich einer Operation zu unterziehen. Als er fieberte, wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei Wochen später verließ der Greis das Krankenhaus – alles gut überstanden.

Ein “gut gemacht!” an alle auf Station 12

Zwei Wochen wurde der Greis im Alexandra Hospital in Redditch behandelt. Am Donnerstag durfte er dann nach Hause, wie der „Independent“ berichtete.

In einem Facebook-Post dankte das Klinikmanagement dem Personal: „Ein ,gut gemacht!“ an alle auf Station 12 des Alexandra Hospitals dafür, dass ihr in den vergangenen zwei Wochen so gut auf Keith aufgepasst habt.“ Die Entlassung des 101-Jährigen als gesunder Man sei ein großer moralischer Ansporn für das ganze Team.

„Er ist erstaunlich für sein Alter“, wurde Watsons Schwiegertochter Jo Watson im “Indepemdent” zitiert.

