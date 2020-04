Vater zahlt Bußgeld, um während Corona-Krise seinen Sohn sehen zu dürfen

Ein in der Schweiz lebender Vater muss ein Bußgeld zahlen, wenn er über die Grenze reist. Doch für seinen in Deutschland lebenden Sohn (9) nimmt er das in Kauf.

Ein in der Schweiz lebender Vater musste 100 Franken (umgerechnet circa 95 Euro) Bußgeld zahlen, weil er sein in Deutschland lebendes Kind besucht hat, wie das Schweizer Nachrichtenportal “20 Minuten” berichtet. Demnach sagte Markus Grosskreuz (39): “Wie soll ich meinem neunjährigen Sohn erklären, dass ich ihn nicht mehr besuchen darf?”. Er sei enttäuscht, dass für solche Besuche ein Strafgeld anfalle.

“Seit meine Frau und ich uns letztes Jahr getrennt haben und ich in die Schweiz gezogen bin, habe ich meinen Sohn regelmäßig zu mir genommen oder besucht – auch jetzt während der Corona-Krise. Bisher konnte ich immer problemlos hin- und zurückfahren”, sagt der Deutsche dem Portal. Das hat sich nun offenbar geändert. Ein Zollbeamter habe ihm demnach erklärt, dass sich die Bestimmungen seit rund einer Woche geändert hätten und Grenzübertritte zum Besuch seines eigenen Kindes nicht mehr erlaubt seien.

Vater will sich von Besuchen nicht abhalten lassen

Von der Strafe will sich Grosskreuz nicht von den Besuchen seines Sohnes abhalten lassen: “Nun werde ich halt jeweils 100 Franken zahlen, um meinen Sohn zu sehen. Er ist es mir wert. Aber natürlich kann ich nicht so oft hin, wie ich möchte, weil es sich schon recht summiert”, sagt er gegenüber “20 Minuten”. Allerdings könnte sich das Bußgeld laut dem Portal bei mehrmaligen Verstößen nochmals erhöhen.

RND/hsc