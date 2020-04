Messerangriff am Maschsee in Hannover: Junger Mann schwer verletzt

In Hannover ist es am Ostersonntag zu einem brutalen Angriff gekommen. Nach Familienstreitigkeiten soll ein Mann einen 21-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Hannover. Bei einer Auseinandersetzung mehrerer Personen am Maschsee hat ein junger Mann (21) am Ostersonntag schwere Verletzungen erlitten. Die Polizeidirektion Hannover bestätigte am Abend einen entsprechenden Bericht der “Hannoverschen Allgemeinen Zeitung” (HAZ).

Die Tat habe sich gegen 17 Uhr gegenüber des NDR-Landesfunkhauses ereignet. Der Mann habe dabei Stichverletzungen erlitten, musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Dem zuvor gegangen war laut HAZ eine Familienstreitigkeit. Demnach soll der Täter mit der Schwester des Verletzten zusammen sein. Weitere Details zum Gesundheitszustand des Opfers waren zunächst nicht bekannt.

RND/dpa