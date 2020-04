“Wonder Woman” Gal Gadot: “Ich würde gerne mit Halle Berry vor der Kamera stehen“

In “Wonder Woman 1984” spielt Gal Gadot die Hauptfigur. Im RND-Interview spricht sie über den Film, die Mode aus den Achtzigerjahren und eine ihrer Lieblingsschauspielerinnen.

Einer Superheldin kann nichts und niemand etwas anhaben. Aber Schauspielerin Gal Gadot (34), die in “Wonder Woman 1984” mitspielt, braucht zurzeit eine dicke Haut. Denn die Corona-Krise versetzt ihr einen Tiefschlag nach dem anderen. Erst wollte sie die Menschen weltweit aufheitern mit einem Video auf Instagram, in dem sie mit Promi-Freunden den Lennon-Song „Imagine“ singt. Die Reaktion war ein vernichtender Shitstorm. Gardots eigene Fans warfen ihr vor, in der Blase der Reichen und Berühmten zu sitzen und nichts von den Problemen der Normalos zu verstehen.

Und jetzt wurde auch noch der Filmstart von “Wonder Woman 1984“ von Juni auf den 14. August verschoben. Ein Interview mit der angeschlagenen Schauspielerin:

Gal Gadot, wir haben eine Kostprobe vom Film bekommen. Sie sind gerade als “Wonder Woman” in Washington, als die Welt beginnt, verrückt zu spielen …

Gal Gadot: Der Dreh mitten auf der Pennsylvania Avenue (natürlich vor Quarantäne-Zeiten) war total chaotisch und surreal. Sehr symbolisch auf das bezogen, was gerade auf der ganzen Welt abgeht.

Sind das Special-Effekte oder waren Sie wirklich vor Ort?

Wir haben wirklich drei Tage in Washington gedreht. Das Capitol, Washington Monument und alles, was zu sehen ist, ist wirklich echt!

Haben Sie diesmal eigentlich eine weibliche Liebhaberin im Film?

Leider nicht (lacht). Wie kommen Sie darauf?

Sie sollen in einem Interview gesagt haben, dass Sie sich Halle Berry als Leinwand-Geliebte wünschen.

(lacht laut auf) Ja, ich liebe Halle Berry und bin ein Riesenfan von ihr. Aber manchmal werden Sätze, die ich sage, aus dem Kontext gerissen. Ich würde gerne mit Halle mal vor der Kamera stehen, in welcher Rolle auch immer. Aber für “Wonder Woman” war sie nie vorgesehen.

Wieso spielt der Film gerade im Jahr 1984? Bezieht sich das auf Orwells Roman?

Nein. Die Achtzigerjahre sind einfach nur ein perfekter Hintergrund für den Film. Was Politik, Fashion, Farben, Musik und Kunst betrifft, hebt es sich vom ersten Teil besonders ab. Eine aufregende und bunte Dekade allemal.

Sind Sie ein Fan der 80er?

Ich hab’ davon ja nur sehr wenig selbst erlebt. Aber ich muss sagen, dass es von der Musik her mein Lieblingsjahrzehnt ist. Ich werde zurückversetzt in die Zeit, als ich klein war und mein Vater die Platten rauf und runter gespielt hat.

Wissen Sie schon, was auf dem Soundtrack drauf sein wird?

Nein. Ich weiß nur, dass die Filmmusik von Hans Zimmer komponiert wurde und er der perfekte Komponist für diesen Film ist. Er hat total die Philosophie und die Emotionen des Films verstanden und sie in seine Musik eingearbeitet. Echt genial, was dieser Mann macht.

Passt sich Ihr Wonder Woman der verrückten Mode der Achtziger an?

Diana versucht nicht aufzufallen und trägt eher unauffällige, elegante Sachen. Sie ist ja nicht Madonna in den Achtzigern mit Fischnetz-Strumpfhosen und so ’nem Schnickschnack.

Wie würden Sie Ihren persönlichen Modegeschmack beschreiben?

Eher bequem. Ich war nie groß an den neuesten Fashiontrends interessiert, als ich aufgewachsen bin. Ich war Tänzerin und bin wie alle anderen Mädchen eher sehr “Flashdance”-mäßig herumgelaufen. Ich glaube, ich habe erst mit 17 zum ersten Mal hochhackige Schuhe getragen. Aber auch nur, weil meine Freundinnen sie alle anhatten. Ich war aber auch ohne Pumps immer die Größte (lacht).

Von Dierk Sinderman/RND