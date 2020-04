Atomexperte erklärt: So gefährlich sind die Waldbrände bei Tschernobyl

Seit mehr als zehn Tagen sind Feuerwehrkräfte in den radioaktiv verseuchten Wäldern am Atomkraftwerk in Tschernobyl im Einsatz. Ein Atomexperte von Greenpeace sieht Gefahren für die Einsatzkräfte und Nachbarn. Wegen des voranschreitenden Klimawandels können sich solche Feuer in Zukunft sogar häufen.

Seit mehr als einer Woche wüten in der atomaren Sperrzone von Tschernobyl im Norden der Ukraine heftige Waldbrände. Im umliegenden Gebiet des 1986 havarierte Atomkraftwerk sind mehr als 400 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr ist unter anderem mit Flugzeugen und Hubschrauber unterwegs, um die Flammen zu löschen, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Nun werden auch schon erste Löscherfolge erzielt, Ingenieure haben insgesamt 110 Kilometer Brandschneisen gegraben.

Einsatzkräfte sind in Gefahr

Besonders für die Einsatzkräfte sind die Löscharbeiten im Sperrgebiet jedoch eine Gefahr – das sagt der Kernphysiker und Atomexperte von Greenpeace, Heinz Smital, gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Wenn stark kontaminierter Boden brennt, dann werden radioaktive Partikel in die Luft geschleudert.” So würden diese eine hohe gesundheitliche Wirkung entfalten, wenn die Partikel eingeatmet werden. Es handelt sich laut Smital um “erhebliche Mengen”, die freikommen.

Es seien deswegen “extra Schutzmaßnahmen notwendig, die bei einem normalen Waldbrand nicht notwendig werden.” Auch der geschäftsführende Leiter der Umweltbehörde, Jegor Firssow, schreibt bei Facebook, dass im Zentrum des Feuers die Radioaktivität über der Norm liegt.

Tschernobyl-Waldbrand 2015

Der Atomexperte Smital zieht Vergleiche zum Waldbrand 2015 in Tschernobyl, über diesen Vorfall liegen seit 2016 Daten vor. Damals wurde beobachtet, dass die Rauchwolken sich “Kontinent übergreifend” verbreiteten. Diese habe jedoch “keine große Bedeutung” gehabt, da die Radioaktivität nicht so stark war. Dennoch könnte man ähnliche Entwicklungen wohlmöglich bald auch für die jetzigen Feuer sehen: “Ich schätze das aktuelle Feuer mindestens in der Klasse von 2015 ein“, so Smital zum RND. Er wies aber darauf hin, dass dazu noch keine Daten veröffentlicht wurden.

Wie groß das Ausmaß der Brände wirklich ist, könnten Satellitenbilder belegen, die Greenpeace ausgewertet hat. Demnach brennen statt einiger Dutzend Hektar in der Sperrzone bis zu 20.000 Hektar und damit knapp sieben Prozent des gesamten Gebiets. Den ukrainischen Behörden zufolge brennt es in 18 Waldabschnitten – eine konkrete Zahl zur Brandfläche geben sie seit einigen Tagen nicht mehr raus.

Benachbarte Gebiete in Gefahr?

Für die Menschen, die in der Nähe der Sperrzone leben, können die Feuer ebenfalls bedrohlich werden. Dies hänge laut Smital sehr stark von der Entfernung hab, da die radioaktiven Partikel “nicht so weite Transportwege zurücklegen“ und “sich mit anderen Luftmassen” verdünnen. Die Behörden beteuern jedoch, dass in den benachbarten besiedelten Gebieten keine erhöhte Strahlung gemessen worden sei. Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, liegt nur knapp 100 Kilometer vom Kraftwerk Tschernobyl entfernt. Doch selbst dort riecht es in den Straßen nach Rauch.

Durch den vergangenen trockenen Winter sieht Smital auch ein Risiko für andere kontaminierte Gebiete, zum Beispiel in Russland und in Weißrussland. Auch Feuer, die innerhalb des Boden brennen, seien nicht zu unterschätzen. Diese Brände seien auch mit viel Wasser “kaum zu löschen” und glühen unterirdisch weiter. Der Klimawandel spielt deswegen auch in diesen Vorfällen eine große Rolle: So werden sich solche Brände durch “Trockenheit und höhere Temperaturen“ häufen.

mit dpa

Von Alisha Mendgen/RND