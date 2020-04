Spontan nach Babynews: Ex-“GNTM”-Teilnehmerin Laura Bräutigam heiratet

Kurz nach den Babynews kommen die Hochzeitsnews: Die ehemalige “Germany’s Next Topmodel”-Kandidatin Laura Bräutigam hat spontan ihren Lebensgefährten geheiratet – damit nach der Geburt der Tochter alle denselben Nachnamen tragen.

Erst vor wenigen Wochen machte sie ihre Schwangerschaft öffentlich – nun folgte gleich die nächste Überraschung für ihre Fans: Ex-“Germany’s Next Topmodel”-Kandidatin Laura Bräutigam hat geheiratet.

Mit ihrem jetzigen Ehemann ist die 20-Jährige bereits seit drei Jahren zusammen, in rund einem Monat erwarten sie ihre erste Tochter.

Auf Instagram schrieb sie, dass die Trauung spontan am 4. April stattgefunden habe. Der Grund sei, dass das Baby wohl doch nicht mehr so lange wie vorgesehen in ihrem Bauch bleiben möchte.

“Wir wollen alle denselben Nachnamen tragen”, sagte sie zu ihren Followern. Die große Hochzeitsfeier sei für nächstes oder übernächstes Jahr geplant, verriet sie.

Auf die Diagnose Lymphdrüsenkrebs folgte eine Chemotherapie

Nach einer schwierigen Zeit geht es für das Model also wieder bergauf: 2016 war Bräutigam in der Castingshow von Heidi Klum dabei, kam aber nicht über Platz 16 hinaus. Im vergangenen Jahr erhielt die 20-Jährige die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Nach einer Chemotherapie gilt sie inzwischen als krebsfrei.

RND/msk