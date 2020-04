Besuch bei Freundin statt Quarantäne: Mann muss ins Gefängnis

Gleich mehrfach verstößt ein Mann in Australien gegen die ihm auferlegte Corona-Quarantäne – das hat Folgen.

Perth. Erstmals ist in Australien ein Mann zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er gegen eine Coronavirus-Quarantäne verstoßen hat. Der 35-Jährige muss sechs Monate und zwei Wochen ins Gefängnis und 2000 Australische Dollar (1160 Euro) zahlen, wie am Mittwoch ein Gericht im westaustralischen Perth entschied.

Der Mann war Ende März von der Ostküste in seine Heimat Perth zurückgekehrt und musste danach in zweiwöchige Quarantäne. Das ist derzeit Standard für Reisende zwischen australischen Bundesstaaten und gilt als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie. Er widersetzte sich aber mehrfach gegen die Anordnung; schlich sich aus seinem Hotelzimmer und nutzte den öffentlichen Nahverkehr, um seine Freundin zu besuchen. Sein Verstoß wurde auf Überwachungskameras festgehalten, am 5. April kam er in Gewahrsam. Er bekannte sich schuldig, sich nicht an die Anordnung gehalten zu haben.

Richterin Elaine Campione warf dem Mann vor, mit den Leben anderer Menschen gespielt und sich in Zeiten des Notstands „unglaublich arrogant“ verhalten zu haben.

RND/AP