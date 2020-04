In nur einem Jahr: RTL-Moderator René Oliver nimmt 50 Kilo ab

Das spricht für eiserne Disziplin: Auslöser war eine Erkenntnis vor dem Spiegel.

Hannover. Überschüssige Pfunde zu verlieren, ist nicht einfach – das weiß jeder, der schon einmal eine Diät gemacht hat. René Oliver, bekannt aus dem RTL-Format “Hauptsache süß” ist es jedoch gelungen, innerhalb eines Jahres mehr als 50 Kilogramm abzuspecken. Ein Blick in den Spiegel hatte eines Tages im Februar 2019 für Unzufriedenheit und Tränen bei dem 26-Jährigen gesorgt – es musste sich etwas ändern.

„Ich habe mich selbst nicht mehr erkannt und war von mir angewidert“, erinnert sich der Moderator im Gespräch mit der “Hannoversche Allgemeinen Zeitung”. Als er begann, seine Ernährung radikal umzustellen, wog er 134 Kilogramm.

Bis zu diesem prägenden Schlüsselmoment gehörte seine Figur zu Olivers Image. Denn als übergewichtiger TV-Moderator und Promibäcker der RTL-Show „Hauptsache Süß“ war er zuvor deutschlandweit bekannt geworden. „Die Rolle der dicken, bunten Fernseh-Fee hatte ich ganz selbstverständlich angenommen. Und ich habe das sogar geliebt“, sagt er rückblickend. Doch damit war in besagter Nacht im Februar Schluss.

Kleidergröße M statt XXXL

Personal Training, eine bewusste und ausgewogene Ernährung und jede Menge Disziplin sollten René Olivers Kilos purzeln lassen. Statt Kleidergröße XXXL trägt er heute Kleidergröße M – und fühlt sich pudelwohl in seiner Haut.

Alle Tricks zum schnellen Abnehmen will der 26-Jährige jedoch noch nicht verraten. Denn dafür arbeitet er gerade an einem Buch, in dem er detailliert über die eigenen Erfahrungen berichten will. Auch auf der Bühne – etwa auf Messen – vermarktet Oliver seinen Lebensstil bereits. Das Konzept „Hauptsache Süß“ hat sich erledigt. Stattdessen hat Oliver sein neues Programm in gewohnt selbstironischer Weise „Eine Buttercreme-Prinzessin dankt ab“ genannt.

RND/liz/Gerko Naumann