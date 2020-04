Schwangere Krankenschwester (28) stirbt an Corona

In Großbritannien erkrankt eine schwangere Krankenschwester am Coronavirus. Um ihr Ungeborenes zu retten, wird eine Not-OP veranlasst.

Luton. In Großbritannien ist eine 28-jährige Krankenschwester an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die junge Frau habe im Luton und Dunstable University Hospital gearbeitet und wurde am 5. April positiv auf Covid-19 getestet, berichtete die BBC. Zwei Tage später sei Mary Agyeiwaa Agyapong ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo sie am Ostersonntag verstarb. Besonders tragisch: Die Frau war zu dem Zeitpunkt schwanger.

28-Jährige starb nach Not-OP

Nachdem sich der Gesundheitszustand der 28-Jährigen rapide verschlechtert hatte, sei ein Notkaiserschnitt veranlasst worden. Zwei Tage nach der OP sei Mary Agyeiwaa Agyapong gestorben. Wie eine Sprecherin des Krankenhauses der BBC mitteilte, sei das Baby aber wohlauf.

Viele Kollegen hätten laut BBC ihr Beileid bekundet und eine Spendenseite aufgerufen, um die Familie von Mary Agyapong zu unterstützen.

RND/al