Gruppenvergewaltigung in Mülheim: Jugendlicher muss zweieinhalb Jahre in Haft

Im Prozess gegen drei Jugendliche nach einer Gruppenvergewaltigung in Mülheim an der Ruhr sind die Urteile gefallen. Einer der drei angeklagten Jugendlichen muss für zweieinhalb Jahre in Haft. Die anderen beiden erhielten ein Jahr und sechs Monate Jugendstrafe auf Bewährung sowie vier Wochen Dauerarrest.

