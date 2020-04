Rapper Kanye West: “Ich wähle wieder Donald Trump”

Der Rapper wurde in der Vergangenheit bereits für seine Unterstützung von Trump kritisiert.

Kanye West hat angekündigt, dass er bei den Wahlen 2020 US-Präsident Donald Trump wählen wird. Gegenüber der “GQ” sagte der Rapper: “Dieses mal werde ich definitiv wählen. Und wir wissen, für wen ich stimmen werde.“ West geriet in der Vergangenheit wegen seiner öffentlichen Unterstützung von Donald Trump unter Beschuss. Viele Kritiker verstehen auch nicht, warum ein schwarzer Rapper wie Kanye West einen Präsidenten wählt, der immer wieder mit rassistischen Aussagen auffällt.

Von Selbstkritik oder Selbstzweifeln gibt es bei Kanye West aber keine Spur: “Mir wurde gesagt, dass meine Karriere vorbei sein würde, wenn ich nicht für Hillary Clinton wäre. Aber ratet mal, wer noch da ist?”, sagt er dem Magazin.

Kanye West: “Was bringt es, berühmt zu sein, wenn man keine Meinung haben darf?”

“Was bringt es, eine Berühmtheit zu sein, wenn man keine Meinung haben darf? Jeder hat seine eigene Meinung!”, so West weiter. Gegenüber “GQ” deutete der Rapper an, dass ein Grund, warum er Trump so sehr möge, seine Immobilieninvestitionen seien. “Ich kaufe Immobilien”, sagte West. “Es ist jetzt besser als damals, als Obama im Amt war. Sie bringen dir in der Schule nicht bei, wie man Eigentum kauft – sie bringen dir bei, wie man jemandes Eigentum wird.”

RND/ros