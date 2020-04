Familie von rollendem Laster erfasst: Fünfjähriger stirbt

Tragisches Unglück in Nordrhein-Westfalen: Ein Vater und seine beiden Söhne wurden von einem Lastwagen erfasst, der sich plötzlich in Bewegung setzte. Ein Fünfjähriger wird dabei tödlich verletzt.

Hemer. Ein Mann und seine beiden kleinen Söhne sind im nordrhein-westfälischen Hemer von einem rollenden Lastwagen erfasst worden. Der jüngste Sohn (5) starb am Freitag in einer Spezialklinik, in die ihn ein Rettungshubschrauber gebracht hatte, wie die Polizei mitteilte.

Der 42 Jahre alte Vater und der sieben Jahre alte Sohn des Mannes wurden schwer verletzt, als sie versuchten, den rollenden Lkw anzuhalten, der zunächst den Fünfjährigen erfasst hatte. Sie wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Warum der Lastwagen losrollte, ist noch nicht geklärt

Ein Zeuge habe den Lastwagen gestoppt, der auf einem Betriebsgelände aus ungeklärter Ursache am späten Freitagnachmittag nach vorn gerollt war, als sich die drei gerade dort aufhielten. Die Feuerwehr befreite die Eingeklemmten. Die Polizei stellte den Lastwagen sicher. Die Untersuchungen dauerten am Freitagabend noch an.

RND/dpa