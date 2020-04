Streit mit Alex Pettyfer: Toni Garrn lässt Fans den Grund raten

Ein Videoausschnitt zeigt, wie sich Topmodel Toni Garrn und ihr Verlobter Alex Pettyfer zoffen. Die beiden machen sich einen Spaß daraus – und lassen die Fans raten, um was es gegangen ist.

Fotografen hielten die Szene fest: Schauspieler Alex Pettyfer (30) und das deutsche Model Toni Garrn streiten sich auf der Straße in Los Angeles und sind sichtlich wütend aufeinander. Die 27-Jährige hebt in dem Video sogar mahnend ihren Zeigefinger, beide sind genervt, gestikulieren wild.

Doch während in den Medien über die Beziehung der beiden – die erst Weihnachten ihre Verlobung bekannt gegeben haben – diskutiert wird, scheinen sich die beiden Stars inzwischen eher über die Situation zu amüsieren. “Baby, unsere Diskussion und der wahrscheinlich erstmals zwischen uns eingehaltene Sicherheitsabstand hat es in die deutschen News geschafft”, schreibt sie in ihren Instagram-Stories – und nutzt den Hashtag #BilderdesTages.

Das Model zeigt sich zudem siegessicher: “Ich glaube, ich habe gewonnen, mit dieser Körpersprache. Aber sorry für den Finger“, richtete sie Worte an ihren Verlobten, mit dem sie erst vor wenigen Tagen Einjähriges gefeiert hat.

War Toni Garrn “hangry”? Die Fans dürfen raten

Worum es in dem Streit ging, will sie zwar nicht verraten – ließ aber ihre Follower raten! Und die hatten einige gute Ideen, etwa, dass sie “hangry” gewesen sei – wütend aufgrund von Hunger. Einige spekulieren auch, dass sich die beiden in Corona-Quarantäne-Zeiten einfach auf die Nerven gingen. “Ich liebe eure Antworten – es scheint ein typisches Pärchen-Ding zu sein in dieser Isolation”, schrieb sie mit einem lachenden Smiley.

“Nicht einmal in Ruhe streiten kann man sich”, kommentierte allerdings auch ein Fan – und spricht Toni Garrn wohl aus dem Herzen – die versucht ihr Privatleben sonst nämlich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

RND/msk