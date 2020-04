Frau füttert Findelkatze – doch die entpuppt sich als Opossum

Tagelang füttert eine Texanerin eine vermeintliche Katze, die sich auf dem Hof der Familie herumtreibt. Nach einer Woche sieht sie das Tier erstmals: Ein Opossum hat sich in dem Tier-Häuschen eingerichtet.

Austin. Michele Slater aus Texas in den USA hat ein besonderes Haustier: Statt einer Katze hat sich ein Opossum bei ihr eingenistet! Es war Anfang April, als ihr Mann Evan in der Einfahrt eine Streunerkatze entdeckte. Das Tier sah hungrig aus, also stellte Michele Slater eine Schale mit Futter heraus – auch wenn sich das Kätzchen nicht mehr zeigte. Doch eine Stunde später war das Futter weg!

Michele Slater, die ein Herz für zugelaufene Tiere hat, richtete dem Kätzchen ein kleines Häuschen ein, mit Decke, Wassernapf und Futter, als es kälter wurde. Jeden Morgen war das Futter weg und die Decke lag an anderer Stelle, aber die Katze, sie wollte sich einfach nicht zeigen. Eine Woche lang ging das so.

Die Katze zeigte sich nicht, das Futter war aber weg

Eines Abends aber zeigte sich die Katze – die gar keine war: Aus dem Häuschen lugte ein kleines Opossum!

Für Michele Slater ist das aber kein Grund, das Bemuttern des Tieres einzustellen. “Ich füttere ihn immer noch, auch wenn ich ihn seither nicht mehr gesehen habe”, sagt sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Ich lerne jeden Tag mehr über das Tier, zum Beispiel, dass er Äpfel und Trauben sehr gerne mag, Kohl aber nicht.“

Loki ist der Star der Katzen-Gruppe auf Facebook

Auf Facebook machte sie den Fall in der Gruppe “My house, not my cat“ (Mein Haus, nicht meine Katze) öffentlich. Dort posten weltweit Menschen Bilder von Katzen, die sich auf ihrem Grundstück oder gar in ihrem Haus aufhalten, aber nicht ihnen gehören.

Unter dem Post kommentierten auch andere “Katzen”-Finder – die Waschbären oder eben auch Opossums aufgepäppelt haben. Und einen Namen hat die Community auch gefunden: Loki, angelehnt an den nordischen Gott, der ein durchtriebener Betrüger und Trickser ist.

RND/Miriam Keilbach