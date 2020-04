Klopapier-Regal aufgefüllt: Diebe nutzen Gedränge

In einem Supermarkt in Herne wurde das Toilettenpapier-Regal aufgefüllt, es kam zum Getümmel. Taschendiebe nutzten die Gelegenheit und stahlen einer Kundin die Geldbörse.

Herne. Das Gedränge um Toilettenpapier haben Taschendiebe in einem Herner Supermarkt für sich genutzt: Dort stahlen Unbekannte die Geldbörse einer Kundin aus dem Einkaufsbeutel. Die Frau hatte „einen Zehnerpack der immer noch kostbaren Ware“ ergattert, wie die Polizei am Sonntag schrieb.

Die laut Angaben der Frau vier Diebe mischten sich wohl in das Getümmel, nachdem die Regale aufgefüllt worden waren. Die Polizei ermittelt. “Übrigens: Die Kundin konnte das Toilettenpapier trotz des Taschendiebstahls bezahlen – sie hatte noch eine zweite Geldbörse dabei”, hieß es in der Mitteilung. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag.

Abstandsgebot führt zu deutlich weniger Diebstählen

Die Zahl der Straftaten habe sich in Herne durch die Corona-Pandemie insgesamt deutlich verringert: Im Zeitraum vom 9. März bis zum 16. April wurden laut Angaben der Polizei 699 Taten verübt. Ein Jahr zuvor waren es in diesem Zeitraum noch 1478 Fälle. „Hier sieht man, dass das Abstandsgebot greift und den Taschendieben das geliebte Gedränge fehlt – zum Beispiel in den Fußgängerzonen, bei Volksfesten und in den Geschäften“, hieß es von der Polizei.

RND/dpa