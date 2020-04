Morddrohungen und Stalking: “Outlander”-Star Sam Heughan klagt über Mobbing

Stalking, Hackerangriffe, Hasskommentare und Morddrohungen: Der Schauspieler Sam Heughan rechnet auf Twitter mit Mitmenschen ab. Seit sechs Jahren werde er von Erwachsenen gemobbt.

Als Jamie Fraser in “Outlander” ist Sam Heughan ein Publikumsliebling – doch der 39-Jährige hat nicht nur Fans, wie er nun in einem rührenden Twitter-Beitrag schrieb. Auf dem Kurznachrichtendienst teilte er längeres Statement, in dem er über Angriffe, das Hacken seiner persönlicher Informationen, Stalking, Hasskommentare und Mobbing in den vergangenen sechs Jahren spricht.

“Ich weiß nicht mehr weiter, bin verletzt, wütend und muss es endlich sagen”, beginnt er seine Nachricht. Die Angriffe würden auf seine Psyche schlagen und ihn täglich belasten. Doch nicht nur er, auch seine Familie werde attackiert und erhalte sogar Morddrohungen. Und das von “Erwachsenen, die es besser wissen müssten”, wie Heughan schreibt: Denn unter den Mobbern befänden sich sogar Lehrer und Psychologen.

Wegen Corona: Sam Heughan sitzt auf Hawaii fest

Es sei versucht worden, seine private E-Mail-Adresse zu hacken, um an persönliche Informationen zu kommen, und sein Haus sei von Stalkern belagert worden. Seine Liebsten hätten bereits Angst und seine Kollegen seien belagert worden, so der Schauspieler. Aber damit solle nun Schluss sein – zumindest auf Social Media: Dort will er alle, die verletzende Kommentare schreiben, blockieren.

Auch das Verbreiten von falschen Informationen über ihn belaste ihn sehr. Zuletzt sei ihm unterstellt worden, Fans zu manipulieren, finanziell auszunutzen und falsche Anreize in der Corona-Krise zu geben. Heughan reiste noch vor den allgemeinen Reisewarnungen von Großbritannien nach Hawaii – nun habe er sich nach Rücksprache mit verschiedenen Menschen entschieden, dort zu bleiben, bis die Krise überstanden sei. Er habe keinen Kontakt mit Einheimischen, sei isoliert und daher keine Gefahr für irgendjemanden, sagte er. “Es wäre riskanter, jetzt nach Hause zu fliegen.”

Fans solidarisieren sich über den Hashtag #WeStandWithSam

Mehrfach betont der 39-Jährige, dass er verletzt sei. Doch bei seinen Fans bedankt er sich am Ende. Er sei aufrichtig dankbar für die Unterstützung. Und die erhielt er auch direkt nach dem Posting: Mehr als 18.000 Antworten gingen zu seinem Tweet ein. Der von Fans kreierte Hashtag #WeStandWithSam (Wir stehen an deiner Seite, Sam) schaffte es in Großbritannien gar in die Twitter-Trends.

RND/msk