Broadway-Star Nick Cordero: Beinamputation nach Corona-Infektion

Nach Komplikationen im Zuge einer Coronavirus-Infektion musste Nick Cordero das rechte Bein abgenommen werden. Das schrieb seine Frau auf Instagram. Cordero liegt auf der Intensivstation und wird künstlich beatmet.

New York. Wegen Komplikationen nach einer Coronavirus-Infektion haben Ärzte dem Broadway-Star Nick Cordero das rechte Bein amputiert. Cordero habe die Operation überstanden und erhole sich in seinem Krankenzimmer, schrieb seine Frau Amanda Kloots am Samstagabend auf Instagram.

Cordero war zuvor mit Blutverdünnern gegen Gerinnsel in seinem Bein behandelt worden, doch traten dadurch innere Blutungen auf, so dass die Behandlung abgesetzt werden musste. Cordero kam am 31. März wegen einer Covid-19-Erkrankung auf die Intensivstation des Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles und wird künstlich beatmet.

Frau schickt ihm Foto von sich und dem zehn Monate alten Sohn

Seine Frau schickt ihm täglich Videos von sich und dem gemeinsamen, zehn Monate alten Sohn für die Zeit, wenn er das Bewusstsein wiedererlangt. Über eine Spendenaktion kamen mehr als 200.000 Dollar (185 000 Euro) zusammen.

Der gebürtige Kanadier spielte 2014 einen Soldaten in der Broadway-Fassung des Films „Bullets Over Broadway“ von Woody Allen aus dem Jahr 1994. Dafür erhielt er eine Tony-Nominierung. Für eine Hauptrolle in „Rock of Ages“ zog er nach Los Angeles. Auch in Fernsehserien war er zu sehen.

Zahlreiche Broadway-Künstler sind mit Coronavirus infiziert

Neben Cordero infizierten sich bereits andere Broadway-Künstler wie die Schauspieler Danny Burstein, Brian Stokes Mitchell, Gavin Creel, Aaron Tveit und Laura Bell Bundy sowie der Komponist David Bryan. Der Dramatiker und Tony-Preisträger Terrence McNally starb in Verbindung mit einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2.

RND/AP