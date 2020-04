Geschlossene Tattoo-Studios: Sophia Thomalla kritisiert Jens Spahn

Im Mai dürfen Friseursalons wieder öffnen, aber Tätowierer und Piercer wohl nicht. Influencerin Sophia Thomalla versteht das nicht und bemängelt die Maßnahmen von Jens Spahn in einem Beitrag. In den Kommentaren diskutieren die Instagram-Nutzer – und Spahn antwortet Thomalla sogar privat.

Sophia Thomalla greift gerne zu sozialen Medien, um einen Punkt zu machen – auch in Zeiten von Corona. Nun kritisiert die 30-Jährige die Sicherheitsmaßnahmen der Bundesregierung.

Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Foto von sich und ihrem Tätowierer. In der Beschreibung markierte sie das Social-Media-Profil von Spahn und stellte dem Politiker eine Frage: “Warum dürfen Friseurläden ab dem 4.5. wieder öffnen während die komplette Piercing und Tätowierszene am Stock geht, auf keine Öffnung hoffen dürfen und evtl ihre Läden schließen müssen?”

So seien die Hygienebestimmungen in einem Tätowierstudio “auf jeden Fall mehr gegeben als wenn ich mir ums Eck in einem vollbesetzten Salon die Spitzen schneiden lasse.“ Laut Thomalla haben Tätowierstudios zwei Kunden am Tag. Weiter schreibt Thomalla: “Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, mir meine nächsten Tätowierungen auf meiner Wohnzimmercouch verpassen zu lassen, was übrigens irre unhygienisch ist.“

Spahn antwortet Thomalla

In den Kommentaren entstand ebenfalls eine Diskussion mit unterschiedlichen Ansichten. So entgegnete ein Nutzer: “Weil es mit Blut(-körperflüssigkeit) zu tun hat und man sich so schneller infizieren kann….würde ich behaupten…” und ein anderer stimmte Thomalla jedoch zu: “Berechtigte Frage. Genauso wie z.B. die ganzen Nageltanten und Co., die sowieso schon immer riesige Hygienevorschriften haben und sich dran halten.”

Spahn schrieb Thomalla laut “Bild” sogar kurz darauf per Direktnachricht. Gegenüber Bild sagte die Schauspielerin: „Jens Spahn schrieb mir, er wisse, dass jedes Studio, jeder Salon seine eigene Geschichte habe. Es gehe nicht nur um Arbeitsplätze, sondern um die DNA einer unglaublich kreativen Szene. Die Friseure sind im ersten Schritt dabei, weil der Wunsch nach einem Haarschnitt aktuell größer ist als der nach einem Piercing.“

Petition mit 30.000 Unterstützer

Bereits vor einigen Tagen wurde von der Tätowiererin Eva Hood eine Petition gestartet. Die Inhaberin eines Hamburger Tattostudios fordert alle Tattoo- und Piercingstudios “analog mit Friseursalons“ am 4. Mai zu öffnen. Mehr als 34.000 Menschen unterstützten die Forderung am Montag bereits.

RND/am