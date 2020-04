Sie hat Ja gesagt: Michael Wendler und Laura Müller sind verlobt

Dass Michael Wendler und Laura Müller noch in diesem Jahr heiraten wollen, hat das Paar bereits vor einigen Wochen angekündigt. Doch was dafür noch fehlte, war ein Heiratsantrag. Den gab es jetzt – der Wendler hat um die Hand seiner Laura angehalten.

Verliebt, verlobt, verwendlert – Michael Wendler (47) hat seiner Laura (19) einen Heiratsantrag gemacht. Dass das Paar noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten will, haben der Schlagersänger und seine Freundin bereits vor einigen Wochen verkündet. Doch eine gar nicht mal so wichtige Kleinigkeit fehlte dabei noch: der Antrag.

Hochzeit nicht in Deutschland

Nun sollte es endlich soweit sein und Michael Wendler hat um die Hand seiner Laura angehalten. Diese sagte natürlich Ja zu ihrer großen Liebe – und hielt den Verlobungsring stolz in die Kamera, wie ein RTL-Video zeigt.

Dass die Hochzeit der beiden nicht in Deutschland, sondern in der Wahlheimat USA stattfinden soll, hatte Laura Müller bereits vor wenigen Tagen erzählt. Nun kann sich die 19-Jährige ganz offiziell an die Hochzeitsvorbereitungen machen, ehe sie “Frau Wendler” wird.

RND/liz