5050 Euro: Das ist die teuerste Klopapier-Rolle der Welt

5050 Euro für eine Rolle Klopapier: Das sind nicht etwa die Auswüchse der Hamsterkäufe in der Corona-Krise, sondern Geld, das ein Künstler für den Deutschen Kinderverein gesammelt hat.

Essen. Eine Rolle Klopapier, schon angebrochen, hängt an der Wand. Drum herum finden sich in Graffiti-Manier gesprühte Texte in neongelb, neonorange, neongrün und neonpink: #F*ckCorona steht dort beispielsweise, #WashyourHands oder #StayPositive.

Bei der Klopapier-Rolle auf besagter Wand handelt es sich um ein Kunstwerk des Essener Künstlers “dekLart” und ist die wahrscheinlich teuerste Klopapier-Rolle der Welt! Bei einer Versteigerung von “United Charity” brachte die Rolle – beziehungsweise das Kunstwerk “F*ckCorona” – 5050 Euro ein. Mit dem Kunstwerk spielt dekLart auf die Hamsterkäufe in Corona-Zeiten ein und hinterfragt diese – gleichzeitig will er aber auch Mut machen.

Das Geld indes geht nicht an den Künstler selbst, sondern zu 100 Prozent an den Deutschen Kinderverein in Essen.

RND/msk