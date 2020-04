Stimme von Denzel Washington: Schauspieler und Synchronsprecher Leon Boden ist tot

Er war die Stimme von Denzel Washington und Will Smith, mit “Die Rote Meile” schaffte er den Durchbruch als Schauspieler. Nun ist Leon Boden im Alter von 61 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben.

Der deutsche Schauspieler Leon Boden, der auch als Synchronsprecher von beispielsweise Denzel Washington, Will Smith, Wesley Snipes, Idris Elba, Samuel L. Jackson und zuletzt Jason Statham bekannt war, ist tot. Das berichtet das Portal “t-online.de” unter Berufung auf seine Agentur. Demnach ist der Schauspieler mit 61 Jahren bereits am vergangenen Wochenende an einer Krebserkrankung gestorben.

Boden, der auch als Regisseur etwa bei den Filmen “Weibsbilder” und “Rosenkavalier” arbeitete, spielte in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen mit. Nachdem er in “Mimus Eroticus” und “Stadtrand” sein Debüt im Kino gab, spielte er danach vor allem in Fernsehfilmen und Serien , etwa in “Freunde fürs Leben”, “Die Rote Meile” oder “Hinter Gittern – der Frauenknast”. Auch im “Tatort”, bei “Wolffs Revier” oder “Alarm für Cobra 11” war er gelegentlich zu sehen.

Katy Karrenbauer trauert um “Hinter Gittern”-Fiesling

Schauspielerin Katy Karrenbauer nahm auf Facebook Abschied von ihrem einstigen Weggefährten: Als Walter in der RTL-Serie “Hinter Gittern” hatte sie mit Boden, der den fiesen Schließer Edgar Brock spielte, jahrelang zu kämpfen. Sie kannte Boden bereits seit den 80er Jahren, spielte in den 90ern auch Theater mit ihm. “Wir mochten und respektierten uns und hatten eine großartige Zeit zusammen”, schreibt sie an den Verstorbenen gerichtet.

“Nach dem Aus der Serie trafen wir uns noch einige Male, aber dann wurde es irgendwie still um dich.“ Erst kürzlich, so die Schauspielerin, habe sie mit Kollegen zusammengesessen und über ihn gesprochen. “Deine Stimme, deine Art und dein großartiges Spiel sowie vieles aus unserer gemeinsamen Zeit werden mir immer in bunter Erinnerung bleiben”, schrieb sie.

RND/msk