Großeinsatz nach Explosion in Wohnhaus in Köln: Doppelhaushälfte eingestürzt

Rettungskräfte stehen in Köln. Eine Doppelhaushälfte in Köln ist der Feuerwehr zufolge nach einer Explosion komplett eingestürzt. Eine Person werde derzeit vermisst, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmittag. Quelle: Thomas Banneyer/dpa