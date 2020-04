Nach Wendler-Verlobung: Laura-Müller-Fans können Billigkopie des Verlobungsrings nachkaufen

Michael Wendler hat seiner Freundin Laura Müller einen Heiratsantrag gemacht. Seitdem trägt sie einen wertvollen Verlobungsring am Finger, den sie stolz zeigt. Ihre Fans können nun eine Kopie des Rings kaufen.

Sie liebt den DJ – und bald wird sie ihn auch heiraten: Michael Wendler hat seiner Freundin Laura Müller vor einigen Tagen den lang ersehnten Heiratsantrag gemacht. Neben jeder Menge Romantik mit Rosenblättern und Kerzen gab es zu diesem Anlass natürlich auch eines: einen Verlobungsring. Und genau diesen macht die 19-jährige Influencerin jetzt zu Geld.

Natürlich will Laura Müller ihren Verlobungsring nicht verhökern. Nichts liegt der Verlobten von Michael Wendler vermutlich ferner – immerhin ist der Ring aus Weißgold und hat über anderthalb Karat Diamant, wie die Bald-Braut in ihren Insta-Stories verriet. Doch Laura und der Wendler haben sich etwas anderes überlegt, wie sie ihre Hochzeitskasse etwas auffüllen können.

Verlobungsringkopie für knapp 60 Euro erhältlich

Denn eine Kopie besagten Verlobungsrings aus Weißgold gibt es nun in einer günstigen Version aus Silber zu kaufen. In Kooperation mit einem Schmuckhändler ist die der an den Wendler’schen Verlobungsring angelehnte Kopie entstanden und für knapp 60 Euro erhältlich.

Dass Laura Müller ihren Verlobungsring vermarktet, sorgt für geteilte Meinungen ihrer Follower. Während viele positiv auf den bezahlbaren Ring zum Nachkaufen reagierten, finden sich vor allem bei Twitter auch kritische Stimmen.

Lauras Insta-Story und die Kaufempfehlung sorgten übrigens dafür, dass die Website des Schmuckherstellers lahmgelegt wurde. In einer Stellungnahme hieß es, dass “mit Hochdruck an einer Lösung” gearbeitet werde.

RND/liz