Verstoß gegen Corona-Regeln: Paar setzt sich mit Eis auf Bank – 400 Euro Strafe

In NRW muss ein Paar 400 Euro Bußgeld zahlen, der Grund: Beide haben sich zum Eisessen auf eine Parkbank gesetzt und damit gegen Corona-Regeln verstoßen. Die Betroffenen sprechen von einer “unverhältnismäßigen Strafe”.

Würselen. In Zeiten der Corona-Krise kann eine Kugel Eis ganz schön teuer werden: Wie “Bild.de” berichtet, muss ein Paar aus Würselen in Nordrhein-Westfalen 400 Euro Strafe zahlen, weil es unwissentlich gegen eine geltende Regelung verstoßen hat. Der Grund: Beide setzten sich nach dem Kauf der Eiskugeln auf eine Bank, die zu nahe an einer Eisdiele steht.

Kurz nachdem das Paar sich mit einer Eistüte auf der Parkbank niedergelassen hatte, seien zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts zu ihnen gekommen. “Sie sagten uns, dass wir hier nicht sitzen dürften, weil die Bank nicht 50 Meter von der Eisdiele entfernt sei. Wir dachten, es sei weit genug – an dem Eingang der Eisdiele stand auch kein Hinweis”, berichtete die Frau der “Bild”-Zeitung. Daraufhin hätten die Beamten die Personalien der beiden aufgenommen und 200 Euro Bußgeld pro Person verhängt.

“Strafe ist unverhältnismäßig”

“Ich finde es unverhältnismäßig, dass es eine Strafe gibt, wenn ich auf einer Bank sitze und ein Eis in der Hand habe, aber keine, wenn ich dort ohne Eis sitze. […] Da fehlt mir einfach die Begründung hinter der Strafe.”

Vorerst werde das Paar den Bußgeldbescheid abwarten, diesen aber von einem Rechtsanwalt überprüfen lassen: “Wir sind gerade in Kurzarbeit und da ist es natürlich nicht mal eben so, dass man die 400 Euro für so ein Vergehen aus der Portokasse zahlt.”

RND/al