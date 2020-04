Tanzendes Krankenhauspersonal entsetzt die Briten: “Respektlos”

Pfleger des britischen National Health Service tanzen durch die sozialen Medien. Sie wollen aufheitern – doch stattdessen gibt es Kritik, angesichts der hohen Sterberate sei fröhliches Tanzen unangemessen.

London. Eigentlich wollten sie in der Corona-Krise, die Großbritannien mit aktuell mehr als 138.000 Infizierten und fast 19.000 Toten hart trifft, nur ein wenig aufmuntern: Personal des National Health Service, dem Nationalen Gesundheitsservice, hat verschiedene Videos aufgenommen, das Krankenpfleger und -pflegerinnen tanzend und singend zeigt – in voller Montur.

Doch bei vielen Briten kam das gar nicht gut an. Da wären zum einen die Angehörigen von Krebspatienten, deren Behandlungen abgesagt wurden, weil das Personal aufgrund der Corona-Pandemie am Limit sei. “Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade einen geliebten Angehörigen verloren und sehen so etwas”, sagte eine Frau der “Daily Mail”.

Eine andere Frau, deren Geschwister Corona-Patienten in London behandeln, gab an, “ernsthaft verärgert” über die Aufnahmen zu sein. Auch ein Mann äußerte sich, der die Videos für unangebracht hält – sein Bruder arbeite seit Wochen 14-Stunden-Schichten, um Corona-Infizierte zu behandeln. Er halte das Video für respektlos.

Fröhliche Tänze in Zeiten von Corona-Toten: “Respektlos”

Doch auch bei anderen Menschen kommen die fröhlichen Szenen gar nicht gut an. Der Gesundheitsdienst würde dadurch zum Gespött gemacht, schrieb ein Mann in den sozialen Medien, er würde nicht jeden Donnerstag klatschen, um das Personal zu unterstützen, wenn diese nur tanzen würden. Andere kritisierten, dass das Personal für die Videos Schutzausrüstung unnötigerweise nutzt – denn auch in Großbritannien sind Handschuhe und vor allem Gesichtsmasken knapp.

Vor allem auf dem Videokanal Tiktok sind die Aufnahmen zu sehen. Die Videos zeigen Tanzroutinen von Stationen in London, Buckinghamshire, Leeds und Wolverhampton. Die Videos sollten, so der ursprüngliche Gedanke, in Zeiten, in denen das Personal mit vielen Toten, viel Arbeit und der eigenen Angst vor Ansteckung konfrontiert ist, für etwas Aufheiterung sorgen.

Kliniken: Keine Beeinträchtigung bei Patienten durch Videos

Die Krankenhäuser reagierten inzwischen schon: Durch die Aufnahmen der Videos habe es keine Beeinträchtigung bei der Betreuung von Patienten gegeben.

Doch nicht nur Kritik gibt es: Wie die Kommentare zeigen, kam bei zahlreichen Menschen die ursprünglich gedachte Botschaft auch an. Nutzer loben die Videos und das Personal als “brillante Menschen” und ermuntern sie, weiterzutanzen.

RND/msk