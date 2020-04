Chris Hemsworth: “Fernsehen ist die optimale Belohnung für Kinder”

Auch Schauspieler Chris Hemsworth, der ab heute im Netflix-Film “Extraction” zu sehen ist, sitzt wegen der Corona-Krise zu Hause fest. Im RND-Interview spricht er darüber, wie es ist, plötzlich viel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen – und wie er sie zum Hausaufgabenmachen motiviert.

Der neue Netflix-Film “Extraction” mit Chris Hemsworth ist ab heute (24. April) auf dem Streamingdienst zu sehen. RND-Autor Dierk Sinderman hat – coronabedingt – per Video mit dem Schauspieler gesprochen. Hemsworth befindet sich zurzeit, wie fast alle Menschen, in seinem Zuhause – das ist in seinem Fall in Australien. Und Homeoffice-Pannen machen auch vor Hollywoodstars nicht halt – kürzlich platzten plötzlich seine Kinder in ein Videointerview.

Chris Hemsworth, wie läuft die Heimquarantäne?

Unsere Kids halten uns auf Trab. Ich glaube, davon können gerade alle Eltern ein Lied singen. Wir versuchen, sie zu Hause zu unterrichten. Ich glaube, die meiste Zeit geht gerade mit Verhandlungen drauf, damit sie endlich ihre Aufgaben erledigen. Mein Respekt für Lehrer ist größer als je zuvor. Und das sage ich als Sohn einer Lehrerin.

Ihre Tochter ist sieben Jahre alt, Ihre Zwillinge sind sechs. Wie beschäftigen Sie die drei?

Wir haben das große Glück, dass wir einen großen Garten haben. So können wir jeden Tag vor die Tür, herumtoben und Sport treiben. Es muss schlimm sein für die Leute, die in Großstadtwohnungen leben. Ich schätze mich sehr glücklich und muss sagen, dass ich es sehr genieße, so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können.

Waren Sie früher nicht so oft zu Hause?

Ich bin in den letzten zehn Jahren unheimlich viel gereist. Jetzt gerade würde ich normalerweise auf PR-Tournee sein und Ihnen in Los Angeles gegenübersitzen.

Richtig, für Ihren neuen Netflix-Film “Extraction” … Wo Kinos geschlossen sind, ist Streaming gefragter denn je. Wie viel Zeit verbringen Sie vor dem Fernseher?

Wenig. Sobald ich mit meiner Frau mal auf dem Sofa sitze und den Fernseher einschalte, hängen plötzlich drei kleine Racker auf uns herum und wollen mitschauen.

Und was sagen Sie dann dazu?

Nichts. Fernsehen ist die optimale Belohnung. Das motiviert sie, ihre Hausaufgaben zu machen oder ihre Zimmer aufzuräumen.

Ihren Film sollte man besser ohne Kinder schauen. Sie spielen einen Ex-Soldaten mit einem schweren Trauma, der als Söldner den Sohn eines Unterweltbosses aus der Hand von Kidnappern befreien soll. Was hat Sie an der Rolle gereizt?

Viele Soldaten leiden nach Kriegseinsätzen unter posttraumatischen Stresssymptomen. Sie fühlen eine Leere und Traurigkeit in sich, die sie durch Drogen, Alkohol oder anderes Suchtverhalten betäuben. Mich hat die Komplexität meiner Rolle gereizt und dass es einen Pfad der Wiedergutmachung für ihn gibt. So ein bisschen wie Rambo.

Gerade erst war wieder der Earth Day. Glauben Sie, dass die Coronavirus-Pandemie die Menschen umdenken lassen wird, wie wir unseren Planeten behandeln?

Ich hoffe es sehr! Ich glaube, wenn man erst einmal gezwungen wird, zu Hause zu bleiben, dann schätzt man die freie Natur später umso mehr. Es ist der einzige positive Effekt, den Covid-19 hat, dass unsere Umwelt davon profitiert. Der Himmel ist klarer, die Ozeane sind blauer und überall dringen Wildtiere in neue Gebiete vor. Es ist so, als würde Mutter Erde gerade ganz tief durchatmen.

Viele beschweren sich darüber, dass sie in ihrer Selbstquarantäne nur am Essen sind …

Das ist bei mir nicht anders. Allein an Ostern habe ich mein Gewicht in Ostereiern in mich hineingestopft. Wenn man mir etwas vor die Nase setzt, dann kann ich einfach nicht anders. Das muss alles wieder abtrainiert werden.

Ihre Frau Elsa kommt aus Spanien, das Land, das von dem Coronavirus mit am härtesten getroffen wurde. Wie geht es der Familie Ihrer Frau?

Durch einen Zufall war ihre Mutter gerade in Australien zu Besuch, als es richtig schlimm wurde. Sie ist dann hier geblieben. Elsas Bruder und ihre Cousins leben schon länger in Australien. Nur mein Schwiegervater ist noch in Spanien, aber ihm geht es gut. Wir reden täglich mit ihm.

Machen Sie sich um die Zukunft der Filmindustrie Sorgen?

Ich bin mir sicher, dass die Menschen auch in Zukunft durch Filme unterhalten werden wollen. Doch gerade geht in Hollywood Angst und Unsicherheit um, weil keiner weiß, wann es weitergeht. Und selbst wenn es wieder grünes Licht gibt, wird sich vieles logistisch ändern müssen: kleinere Filmcrews, abgeriegelte Filmsets … Aber egal, wie es ist, ich kann es kaum erwarten, wieder vor der Kamera stehen zu dürfen.

Klingt, als wäre Ihnen langweilig …

Nein, ich liebe es, zu Hause bei meiner Familie zu sein. Und ich bin beschäftigter als je zuvor. Die Kids stehen um 6 Uhr morgens auf und gehen abends um 20 Uhr ins Bett. Dazwischen ist nonstop Action. Das tut meiner kreativen Ader gut. Ich muss mir immer wieder neue Sachen überlegen, um die Kinder zu unterhalten. Und ich lerne täglich als Vater dazu.

Was zum Beispiel?

Wie unglaublich meine Frau als Mutter ist. Sie hat mit ihrer Güte, Intelligenz und Liebe ein Klima zu Hause geschaffen, in dem sich unsere Kinder in unglaublich mitfühlende Menschen entwickelt haben. Ich bin ihr so dankbar. Dank Elsas Einfluss sind alle drei immer darauf bedacht, auch an andere zu denken.

Wünschten Sie sich manchmal, es gebe die “Avengers” wirklich und sie könnten gerade die Welt retten?

Ich weiß nicht, wie effektiv Thor gerade mit seinem Hammer gegen ein Virus sein könnte. Aber das Superhirn eines Tony Stark wäre eine sehr gute Sache. (lacht)

Von Dierk Sinderman/RND