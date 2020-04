Trotz Corona: Am Hamburger Elbstrand tummeln sich hunderte Besucher

Bilder zeigen, dass am Elbstrand in Hamburg viele Menschen das Wetter genießen. Sie halten den Sicherheitsabstand nicht ein und sonnen sich dicht an dicht in der Menge. Dabei steht Deutschland laut Angela Merkel noch am Anfang der Pandemie.

Hamburg. Aktuelle Bilder vom Hamburger Elbstrand zeigen, dass viele Leute die Lockerungen der Maßnahmen falsch verstehen: Hunderte Besucher sonnen sich eng aneinander bei schönem Wetter. Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern wird zum großen Teil nicht eingehalten, wie der Sender “RTL” berichtete.

Am “Anfang” der Pandemie

Im Interview mit RTL winden die Besucher sich mit Erklärungen aus der Verantwortung. So sagt einer unter anderem: “Hatte halt gedacht, dass mehr Platz ist”. Eine andere Besucherin empfindet den Elbstrand als nicht zu voll: “Wir sind jetzt hier wirklich in einem Hotspot und ich finde, dafür ist das wirklich noch in Ordnung.” Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Donnerstag in einer Pressekonferenz, dass bis sechsten Mai nochmal bewertet wird, wie die Lockerungen der Maßnahmen sich auf die Corona-Infektionen auswirken. „Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang“, so Merkel.

RND/am