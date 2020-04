Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat den Waldbrand im deutsch-niederländischen Grenzgebiet gelöscht. Es konnten keine Glutnester mehr gefunden werden. Die Einsatzkräfte waren mehrere Tage im Einsatz.

Viersen/Niederkrüchten. Der Waldbrand im deutsch-niederländischen Grenzgebiet ist nach mehreren Tagen gelöscht. “Es gibt keine offenen Feuer mehr und die Einsatzkräfte im Gelände konnten auch keine Glutnester im Boden mehr aufspüren”, sagte Kreisbrandmeister Rainer Höckels laut einer Mitteilung des Kreises Viersen (Nordrhein-Westfalen) vom frühen Freitagabend.

1600 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt seien seit Montag mehr als 1600 Feuerwehrleute in dem Grenzgebiet an dem Einsatz beteiligt gewesen. In der Nacht zu Samstag sollten Brandwachen das Wald- und Heidegebiet bei der Gemeinde Niederkrüchten kontrollieren.

RND/dpa