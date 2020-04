Drei Monate nach Beerdigung: Grabstein von Jan Fedder enthüllt

Bislang schmückte ein schlichtes Holzkreuz das Grab Jan Fedders auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Am Donnerstag enthüllte seine Witwe Marion einen Grabstein, der von nun an die Ruhestätte des Schauspielers ziert.

“Liebe ist unsterblich”, steht auf der weißen Marmorplatte, die seit Donnerstag die Ruhestätte von Schauspieler Jan Fedder ziert. Wie die “Bild” berichtet, ließ Witwe Marion Fedder die Grabplatte aus Granit und Marmor auf dem Grab aufstellen. Zuvor hatte dort ein schlichtes Holzkreuz gestanden.

Unter der Inschrift ist auf dem rund 200 Kilogramm schweren Grabstein ein eigens entworfenes Wappen aus einem Anker, einem Herzen und einem goldenen Tor zu sehen. Symbole, die für Hamburg, Jan Fedders Heimatstadt, stehen.

“Ich denke, Jan würde es gefallen”

Gegenüber der “Bild” zeigt Marion Fedder sich zufrieden mit dem Grabstein: “Jetzt ist endlich alles so, wie es sein soll. Ich denke, Jan würde es gefallen.”

Am 30. Dezember 2019 starb Jan Fedder nach langer Krankheit in Hamburg. Auch drei Monate nach seiner Beisetzung auf dem Ohlsdorfer Friedhof der Hansestadt besuchen jeden Tag mehrere Dutzend Menschen sein Grab.

RND/liz