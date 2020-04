Tragischer Fall in England: Zwillinge sterben nach Infektion mit Coronavirus

Zwei Zwillingsschwestern aus dem britischen Southampton sind binnen weniger Tage an den Folgen des Coronavirus gestorben. Beide hatten als Krankenschwester gearbeitet. Insgesamt sollen bislang 50 britische Pflegekräfte im Zuge der der Corona-Pandemie gestorben sein.

“Sie sagten immer, sie seien zusammen auf die Welt gekommen und würden diese auch zusammen verlassen”, mit diesen Worten beschreibt Zoe Davis in einem BBC-Interview den tragischen Tod ihrer beiden Schwestern. Katy und Emma Davis (beide 37) waren Zwillingsschwestern, arbeiteten beide als Krankenschwester in einer Klinik im englischen Southampton. In dieser Woche starben beide Frauen an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus.

Die beiden Frauen litten an Vorerkrankungen, ehe sie sich mit dem Coronavirus infizierten.

Katy verlor den Kampf gegen die Krankheit am Dienstag – nur drei Tage später, am Freitag, starb auch ihre Schwester an den Folgen der Erkrankung.

Laut einer von der “Nursing Times” zusammengestellten Liste sind bislang insgesamt 50 britische Pflegekräfte im Zuge der Corona-Pandemie gestorben.

