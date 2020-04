Ballermann-Star Melanie Müller über Maskenpflicht: “Kam mir noch nie so veralbert vor”

Ballermann-Star Melanie Müller hält gar nichts von der bundesweiten Maskenpflicht. Bei Instagram findet die 31-Jährige deutliche Worte – das sorgt für eine hitzige Debatte unter ihren Followern.

Melanie Müller hält nichts von der bundesweiten Maskenpflicht: In einem kurzen Instagram-Clip ist zu sehen, wie sich die Ballermann-Sängerin missmutig eine Atemschutzmaske über Mund und Nase zieht. Für hitzige Diskussionen und teilweise Empörung sorgt der Text, den die 31-Jährige dazu schreibt.

“Jetzt haben wir die Pflicht, diesen Scheiß zu tragen … und in ein paar Wochen kommen uns wieder alle mit Umweltverschmutzung. Ich kam mir noch nie so veralbert wie in diesem Jahr vor. Haltet mal wirklich zusammen und denkt mal nach … wie wir gerade verarscht werden”, heißt es in dem Post, den Melanie Müller in der vergangenen Woche veröffentlicht hat.

Empörung über Maskenkommentar von Melanie Müller

Unter dem Post finden sich inzwischen fast 700 Kommentare, darunter viele empörte Reaktionen: “Das ist kein ‚Scheiß’ – es dient zur unser aller Sicherheit – verstehe nicht, wie du in solch schwierigen Zeiten so einen Kommentar raushaust … Die Politiker machen das nicht aus Spaß, es ist bitterer ernst”, schreibt ein Nutzer.

Ein anderer kommentiert: “Da kann man nur hoffen, dass du keine Eltern oder Schwiegereltern mehr hast – sorry, aber leider hast du null Respekt vor der älteren Generation, die jetzt stirbt, weil es leider viel zu viele ignorante Personen wie dich gibt. Gegenseitige Rücksichtnahme sollte jetzt das A und O sein.”

Ein Nutzer rät Reality-TV-Star Melanie Müller: “Geh’ mal in ein Krankenhaus und teil diese Meinung mit Ärzten, Pflegern, Schwestern und Angehörigen von Covid-19-Patienten.”

Bundesweite Maskenpflicht

Allerdings erfährt Müller auch reichlich Unterstützung: “Genau wie Sonja Zietlow zeigt auch diese Frau, was es bedeutet, Mut zu haben. Danke dafür und Hut ab”, schreibt ein Follower. Ein anderer kommentiert: “Ich bin ganz deiner Meinung. Die Regierung freut sich doch, weil sie uns endlich im Griff hat.”

Im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus gilt ab kommender Woche an bundesweit eine Maskenpflicht vor allem in Bussen und Bahnen und vielfach auch beim Einkaufen in Geschäften. Mittlerweile haben alle Bundesländer entsprechende Regelungen getroffen.

RND/seb