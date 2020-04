“Herr der Ringe”-Schauspieler Bruce Allpress (89) ist tot

Trauer um den neuseeländischen Schauspieler Bruce Allpress (89): Der Darsteller, weltweit bekannt geworden durch eine Rolle im Fantasyepos “Der Herr der Ringe: Die zwei Türme”, ist tot.

Bekannt war er vor allem für seine Rolle im Fantasyepos “Der Herr der Ringe: Die zwei Türme”: Der Schauspieler Bruce Allpress ist im Alter von 89 Jahren in seiner Heimat Neuseeland gestorben. Er sei im Kreise seiner Familie eingeschlafen, berichten Medien in seiner Heimat.

Sein Vater habe ein sehr erfülltes Leben gehabt, sagte sein Sohn Michael Allpress gegenüber dem Internetportal “stuff”. “Ich denke, man könnte ihn als jemanden beschreiben, mit dem man gern ein Bier trinken geht.” Vor sechs Monaten sei bei seinem Vater die unheilbare Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose diagnostiziert worden. Er habe bis zum Ende gekämpft, so Michael Allpress.

Bruce Allpress: Seit den 60ern in TV und Kino

Neben dem “Herr der Ringe”-Film, in dem er die Rolle des Aldor spielte, wirkte Bruce Allpress unter anderem in dem oscarprämierten Film “Das Piano” und in “Mein Freund, der Wasserdrache” mit. In seiner Heimat Neuseeland war Allpress bereits in den 1960er-Jahren durch Rollen in TV-Serien bekannt geworden.

Erst vor wenigen Wochen war der “Star Wars”- und “Herr der Ringe”-Schauspieler Andrew Jack gestorben. Er erlag den Folgen einer Coronavirus-Infektion.

RND/seb