Melania Trump wird 50: Twitter erinnert an ihre Fehltritte

Der Präsident gratuliert seiner Gattin standesgemäß auf Twitter – immerhin sind wir im Jahr 2020. Allerdings hat Melania Trump dort nicht nur Fans. Viele erinnern an Fehltritte oder peinliche Momente der First Lady.

Washington. Melania Trump wird 50 Jahre alt – und diesem Event wird natürlich auch im Internet allerlei Beachtung geschenkt. Für viele Nutzer auf Twitter ist der Geburtstag der First Lady ein Anlass, mal ein wenig zurückzublicken – auf zahlreiche Fehltritte beispielsweise. Zwischen Tausenden Geburtstags-Glückwünschen finden sich auch immer wieder spöttische Tweets.

Zum einen geht es da natürlich um das sehr junge Aussehen der Präsidenten-Gattin, das unter anderem Micky Beisenherz offenbar sehr zusagt.

Es gibt auch Stimmen, die nicht gut finden, dass nun über Melania und ihr Aussehen gespottet wird – denn, so findet Nutzer “Hindsight Enthusiast”, die First Lady biete schließlich genug Anlässe dafür, auch über ihre “peinliche und lächerliche” Arbeit zu spotten.

Ob eine abgeschriebene Rede von Michelle Obama oder unpassende Kleidung – alles ist dabei. Wer erinnert sich noch an die Debatte um den “Mir egal”-Mantel von Melania? Im Juni 2018 trug sie eine grüne Jacke mit der Aufschrift “I really don’t care – do you?” – ausgerechnet als sie Flüchtlinge an der mexikanisch-amerikanischen Grenze besuchte. Kurz zuvor hatte sie verlauten lassen, dass sie Familientrennungen an der Grenze – für die sich ihr Mann eingesetzt hatte – nicht gut findet. Nun, das Netz vergisst auf jeden Fall nichts!

Doch nicht nur öffentliche Fehltritte wirkten sich immer wieder auf das Image der First Lady, Flotus genannt, First Lady of the United States, aus. Auch ihre nicht gerade transparente Vergangenheit als Migrantin sorgt immer wieder für Ärger.

Natürlich wird auch über den Präsidenten selbst gespottet – vor allem im Bezug auf die Präferenz seiner Frauenwahl, was das Alter angeht.

Dass der Präsident der First Lady zum Geburtstag via Twitter gratulierte, war ebenfalls Thema – Nutzer “Fubarred” spekuliert, dass Donald Trump schlicht nicht zur Party seiner Frau eingeladen wurde. Vielleicht, mutmaßt “Article Archives”, spielt er auch einfach lieber eine Runde Golf?

Auch wenn sich auf Twitter zahlreiche spöttische Kommentare finden, so doch auch Tausende Tweets, in denen der First Lady zum Ehrentag gratuliert wird. Einige Wähler sind auch sehr zufrieden mit der Frau ihres Präsidenten. “Students for Trump”-Gründer Ryan Fournier hob die Errungenschaften Melanias hervor, etwa dass sie fünf Sprachen fließend spricht, während Comedian und Schauspieler Terrence K. Williams einen Song für sie performte.

RND/msk