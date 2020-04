Beyoncé spendet sechs Millionen Dollar für Corona-Hilfe

Popstar Beyoncé zeigt sich in der Corona-Pandemie großzügig: Sie spendet umgerechnet 5,55 Millionen Euro an die Hilfsorganisation von Twitter-Chef Jack Dorsey. Damit soll in die psychische Gesundheit investiert werden.

Popstar Beyoncé schließt sich ihrer Kollegin Rihanna und Twitter-Gründer Jack Dorsey an und spendet mehrere Millionen ihres Vermögens für Hilfen in der Corona-Krise. Die britische Zeitung “The Guardian” meldet, dass Beyoncé sechs Millionen US-Dollar, umgerechnet 5,55 Millionen Euro, spenden wird. Das Geld soll in Initiativen etwa für die psychische Gesundheit während der Krise fließen.

Die Sängerin schließt sich mit ihrer Spende dem Hilfsfonds #StartSmall von Dorsey an. Zusammen mit Rihanna hatte der Unternehmer bereits 4,2 Millionen US-Dollar für Hilfsmaßnahmen gegen häusliche Gewalt während der Corona-Pandemie gespendet. Auch Schauspielerin Charlize Theron hatte sich mit einer weiteren Million beteiligt. Insgesamt wurden – ohne die Spende von Beyoncé – bereits acht Millionen US-Dollar über #StartSmall verteilt.

Beyoncé: Psychische Belastungen nehmen in der Krise zu

Die Spende von Beyoncé soll gezielt an die National Alliance in Mental Health an der University of California Los Angeles gehen – sowie an lokale Gemeindeorganisationen, die sich für psychische Gesundheit einsetzen. Die psychischen Belastungen während der Krise, durch Isolation und mangelnde Abwechslung, würden zunehmen, schrieb Beyoncé auf ihrer Website.

Besonders will sie damit die schwarze Community in den USA ansprechen, die überdurchschnittlich von Corona betroffen ist. “Viele Familien sind unterversorgt und leben in Häusern, die soziale Distanz unmöglich machen”, schreibt sie. Es seien Familien, denen es ohnehin schon an Geld für Bildung, Gesundheit und Wohnen mangle.

RND/msk