TV-Arzt Eckart von Hirschhausen: “Unsere Erde ist krank, sie hat hohes Fieber”

Vor wenigen Tagen hat Arzt und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen beim ersten Online-Klimastreik von „Fridays for Future“ gesprochen. Nun legt er in einem Interview nach – und hebt die Bedeutung der jungen Generation in der Klimakrise hervor.

Der deutsche Arzt und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen (52) setzt sich gegen den Klimawandel ein. So hat er sich zuletzt auch an dem ersten Online-Klimastreik von „Fridays for Future“ beteiligt. Dort forderte er unter anderem als Vertreter von „Scientists for Future“ zur Corona-Krise, dass die Milliarden-Kredite, die jetzt für die Stabilisierung bereitgestellt werden, in eine echte Transformation der Wirtschaft fließen müssten. Die Klimakrise werde sonst weitere folgenreiche globale Gesundheitskrisen nach sich ziehen.

In einem Interview mit “Der Standard” hebt von Hirschhausen nun erneut die Bedeutung der jungen Generation in der Klimakrise hervor: “Wir als ältere Generation sollten den Jugendlichen und jungen Erwachsenen dankbar sein, denn ohne all diejenigen, die auf die Straße gegangen sind, gäbe es überhaupt keine so breite Diskussion über den Klimawandel”, sagt er darin. “Bei den Demonstrationen erlebe ich viele sehr gut informierte, ernsthafte junge Menschen. Mit den ‚Scientists for Future’ haben wir ja vor einem Jahr eine wichtige Publikation mit der Zustimmung von 28.000 Wissenschaftern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zur Unterstützung formuliert: Die Anliegen sind völlig berechtigt!”

Zu den immer wieder kursierenden Fake News in Sachen Klima sagt er der Zeitung: “Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Es ist wahnsinnig anstrengend, mit Klimaleugnern zu diskutieren.” Er betont, dass der Klimawandel “real und menschengemacht” sei. Deshalb könnten und müssten die Menschen etwas dagegen tun. Als Arzt setze er sich dafür ein, erst eine Diagnose zu stellen, um dann über Behandlungen und Therapien zu sprechen.

Und wie sieht seine Klima-Diagnose aus? “Unsere Mutter Erde ist krank, sie hat hohes Fieber, das weiter steigt”, so von Hirschhausen zum “Standard”. “Wir sind als ihre Kinder existenziell darauf angewiesen, dass wir sauberes Wasser haben, saubere Luft, gesundes Essen und eine erträgliche Außentemperatur. Alle diese Dinge, die wir für selbstverständlich hielten, sind es nicht, und wir müssen uns jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen. Wir müssen nicht ‘das Klima’ oder ‘die Erde’ retten – sondern uns!”

RND/hsc/dpa