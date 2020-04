Mike Tyson kündigt Box-Comeback an – um Geld für Obdachlose zu sammeln

Vor 15 Jahren stand “Iron” Mike Tyson das letzte Mal im Ring, jetzt plant die Box-Legende ein Comeback. Er trainiere bereits wieder, verriet Tyson in einem Interview – für Showkämpfe für den guten Zweck.

Er sorgte zuletzt als Schauspieler, Cannabis-Farmer und Podcaster für Schlagzeilen, jetzt kündigt Box-Legende Mike Tyson ein Comeback im Ring an – für den guten Zweck: Er trainiere bereits und plane Showkämpfe, die über drei oder vier Runden dauern sollen, verriet Tyson im Gespräch mit Rapper T.I. auf seinem Youtube-Kanal.

“Ich habe in der vergangenen Woche wieder die Handschuhe übergestreift”, so Tyson. Das Training sei hart für seinen Körper, aber ihm gefielen die Workouts als Vorbereitung für sein Comeback im Ring. Sein Ziel: “Ich will in die Trainingshalle und mich in Form bringen, um drei oder vier Runden für Wohltätigkeitsorganisationen in den Ring zu steigen”, so Tyson. Das so eingenommene Geld solle Obdachlosen und Drogenabhängigen zugute kommen.

Tyson hat in seiner Karriere 58 Profikämpfe absolviert und wurde jüngster Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten. 2005 hängte er die Boxhandschuhe an den Nagel. Seitdem war Tyson in Kinofilmen (“Hangover”) und TV-Shows (“Entourage”) zu sehen, betreibt einen erfolgreichen Podcast (“Hotboxin’ with Mike Tyson”) und die Tyson Ranch, eine Cannabis-Farm.

RND/seb